Змея заползла в квартиру москвички

Фото: Michael Weber/imagebroker.com/Global Look Press

В московском районе Чертаново женщина вызвала спасателей из-за обнаружения змеи в ванной, сообщается в Telegram-канале департамента ГОЧСиПБ. Прибывшие на место спасатели аккуратно поймали рептилию и поместили ее в банку. Никто не пострадал.

9 июня в 12:18 в Службу 112 Москвы поступило сообщение о происшествии по адресу: Чертановская улица, д. 31. Заявительница обнаружила у себя в ванной змею. По прибытии спасатели аккуратно поймали змею, никто не пострадал, — говорится в сообщении.

Ранее в подмосковном Дзержинском змею обнаружили рядом с подъездом жилого дома. Местные жители убили ее палкой.

Также сообщалось, что жители Москвы и Подмосковья обеспокоены участившимися случаями появления змей на детских площадках и дачных участках. Некоторые из них не представляют опасности для человека, но встречаются и ядовитые.