В Москве пообещали мокрый снег в выходные

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В эти выходные в Москве ожидается мокрый снег с дождем, сообщил RT руководитель прогностического центра «МЕТЕО» Александр Шувалов. По его словам, ночь с пятницы на субботу будет очень холодной, температура может опуститься до нуля градусов и ниже.

Пойдет снег, который потом перейдет в дождь. Но затем, в воскресенье, вероятность мокрого снега опять возрастет. <...> Снег более вероятен в выходные, а не в начале следующей недели, — сказал Шувалов.

Ранее специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что в ночь на 4 октября температура воздуха на базовой столичной метеостанции ВДНХ составила 12,9 градуса. Он отметил, что эта ночь стала самой теплой в Москве за последние 57 лет.

Синоптик добавил, что абсолютный рекорд тепла в ночь на 4 октября зафиксировали в 1966 году, а ночь в 2023 году занимает второе место. По его словам, подобные температурные показатели соответствуют климатической норме лета.

До этого руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что сентябрь в 2023 году в Москве побил сразу семь рекордов: по высоте атмосферного давления, минимуму облачности, освещенности, высоте уровня ультрафиолетовой радиации и суммарной энергии солнечных лучей. При этом первый месяц осени оказался самым теплым и сухим за всю историю метеонаблюдений.