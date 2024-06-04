В Москве подростку сломали челюсть за серьгу в ухе «Блокнот»: в Москве подростку сломали челюсть из-за серьги в ухе

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Москве подростку сломали челюсть в ходе уличной драки из-за внешнего вида, передает «Блокнот». По данным издания, на жителя столицы, у которого в ухе была сережка, напали участники «шариатского патруля».

Двое дагестанцев и двое азербайджанцев устроили массовую драку с компанией подростков из-за того, что среди них один носил сережку. В ходе конфликта во двор подошли взрослые, чтобы помочь подросткам. Итог: приезжие сломали челюсть одному подростку и нос одному взрослому, — рассказали свидетели.

Как стало известно изданию, в какой-то момент нападавшие сбежали с места происшествия. Одного из молодых людей сверстники под руки унесли и посадили на лавку. Кроме того, журналисты пишут, что на место происшествия не вызывали полицейских.

Ранее глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина сообщила, что в Йошкар-Оле группа подростков средь бела дня избила молодого человека, предположительно, из-за внешнего вида. Она добавила, что ЛБИ уже направила соответствующий запрос в правоохранительные органы региона. По данным издания «PRO город», конфликт произошел между двумя группами молодых людей, в одной из них были люди неформальной внешности, которые «баловались» с водяными пистолетами.