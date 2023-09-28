В Москве подожгли автомобиль за 4 млн рублей по заказу мошенников с Украины

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Украинские мошенники похитили с банковского счета жительницы Москвы 1,5 млн рублей и заставили ее поджечь автомобиль, чтобы вернуть средства, передает Telegram-канал Mash. По его данным, 55-летняя женщина выполнила требования и подожгла машину Geely Tugella стоимостью 4 млн рублей. Она принадлежала менеджеру отдела продаж китайской компании.

Отмечается, что мошенники позвонили женщине и представились сотрудниками службы безопасности банка. В ходе разговора им удалось обмануть москвичку и похитить у нее 1,5 млн рублей. При этом они пообещали вернуть деньги, если она подожжет автомобиль, снимет процесс на видео и выкрикнет фразу «Азов — сила» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена). Женщина выполнила требования мошенников и совершила диверсию у торгового центра «Колумбус».

Как сообщалось ранее, в Приморском крае мужчина попытался поджечь здание военкомата в городе Артеме. Злоумышленник бросил в него бутылку с зажигательной смесью, однако спустя некоторое время огонь потух, не успев разгореться. Сотрудники полиции обнаружили на месте происшествия еще несколько бутылок с «коктейлем Молотова». Поджигатель был объявлен в розыск.