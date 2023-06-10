В Москве перенесли фестиваль сидра В Москве перенесли фестиваль I Love Cider после череды смертельных отравлений сидром

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Фестиваль I Love Cider 2023, который должен был состояться в Москве 17 июня, перенесут на 15 июля, сообщила организатор мероприятия Алина Локтева. В ее обращении, опубликованном на сайте мероприятия, сказано, что причиной такого решения стала череда смертельных отравлений алкогольным напитком, произошедшая на прошлой неделе. По словам Локтевой, власти настойчиво рекомендовали ей перенести фестиваль.

С тяжелым сердцем сообщаю, что мы вынуждены перенести фестиваль I Love Cider 2023. <...> Новости, комментарии и жалоба стали причиной настоятельных рекомендаций со стороны властей перенести фестиваля, — написала организатор.

Ранее сенатор Ульяновской области Айрат Гибатдинов направил мэру Москвы Сергею Собянину письмо с просьбой отменить или перенести фестиваль.

Утром 9 июня Минздрав сообщил, что официально зарегистрирован 101 случай отравления сидром. Представитель МВД Ирина Волк заявила, что «Мистер Сидр» был сделан из жидкости, украденной со склада полиции в Самарской области. По ее словам, изъятая партия контрафактного сырья хранилась там с 2012 года в качестве вещественного доказательства по другому уголовному делу. Сержант полиции, позволивший сбытчикам украсть спирт со склада, задержан.

Накануне Минздрав Самарской области сообщил о смерти десятого человека, отравившегося сидром с содержанием метанола. Таким образом, общее число жертв напитка марки «Мистер Сидр» в России выросло до 33.