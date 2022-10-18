В Москве опрокинулась маршрутка с десятью пассажирами

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Москве на 29-м км Киевского шоссе перевернулся микроавтобус. Как сообщили NEWS.ru в пресс-службе МЧС России по Москве, в результате аварии погиб один человек, еще восемь получили ранения разной степени тяжести. На месте работают оперативные службы.

Киевское шоссе, 29 км. Произошел наезд маршрутного такси на отбойник с последующим опрокидыванием. В результате происшествия пострадало девять человек, один погиб. Пожарно-спасательными подразделениями был деблокирован один пассажир из салона, осуществлен смыв топлива, — рассказали в МЧС.

Однако как сообщает прокуратура Москвы в своем Telegram-канале, в салоне маршрутки находилось всего семь пассажиров. По данным ведомства, инцидент произошел по причине того, что водитель не справился с управлением и съехал с проезжей части, в результате чего и произошло опрокидывание. Погибшей оказалась 35-летняя жительница Московской области.

5 августа в Москве на 34-м километре Киевского шоссе микроавтобус врезался в стоящий автомобиль. Столкнулись автомобили Sprinter и Hyundai Porter. Погибших в результате ДТП нет. Трое мужчин и три женщины были доставлены в столичные больницы с травмами различной степени тяжести. Одного пострадавшего в срочном порядке эвакуировали на вертолете.