В Москве «заминировали» все торговые центры

Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

В Москве проводится проверка торговых центров на предмет наличия взрывных устройств. Поводом для этого послужили анонимные угрозы минирования, поступившие с Украины, передает РИА Новости со ссылкой на представителя столичных экстренных служб.

По электронной почте с Украины поступили сообщения о минировании всех ТЦ в Москве, — пояснил собеседник агентства.

Он добавил, что торговые центры проверяются выборочно.

В начале июля на севере Москвы была проведена эвакуация нескольких сотен человек из торгового центра «Речной» после сообщения о минировании. Угроза взрыва не подтвердилась.

В середине августа неизвестные угрожали взорвать Тверской районный суд Москвы, посетителей которого также пришлось эвакуировать. В июне аналогичное происшествие имело место в Мосгорсуде. В тот момент там рассматривали жалобу на признание компании Meta (деятельность в РФ запрещена) экстремистской организацией.