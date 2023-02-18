В Москве нашли схрон с оружием и боеприпасами

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В одном из гаражей в Москве сотрудники правоохранительных органов обнаружили склад с оружием, сообщает РЕН ТВ. По информации телеканала, в боксе хранились гранаты Ф-1, эластичная взрывчатка, реактивный гранатомет, светошумовая граната и несколько пистолетов.

Схрон обнаружили на улице Дворникова. В настоящее время выясняется, кому принадлежал арсенал.

Ранее в Санкт-Петербурге семейная ссора завершилась тем, что отец выстрелил в сына, а прибывшая на место происшествия полиция обнаружила там крупный арсенал оружия, гранат и взрывчатки. В итоге многоэтажный дом был эвакуирован, а в квартиру вызвали взрывотехников и следственно-оперативную группу.

Ранее на северо-востоке столицы полицейские совместно с коллегами из УФСБ России по Москве и Московской области изъяли у 61-летнего пенсионера два пистолета, пистолет-пулемет и более 200 различных патронов. Как сообщает пресс-служба городского МВД, оружие и боеприпасы хранились в гаражном боксе.