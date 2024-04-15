В Москве найден мертвым сын бывшего генпрокурора Сына экс-генпрокурора Степанкова нашли мертвым в своей квартире

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

MK.RU сообщает, что в Москве в возрасте 47 лет умер сын бывшего Генерального прокурора РФ Валентина Степанкова. По данным издания, тело Дениса Степанкова обнаружил его отец 14 апреля в квартире на улице Дубнинской.

Предполагается, что мужчина умер по естественным причинам. Телеканал «Звезда» уточняет, что следов насильственной смерти на теле мужчины не обнаружено. Telegram-канал Mash пишет, что причиной смерти могла стать сердечная недостаточность.

Степанков-младший работал юристом. Его отец Валентин Степанков занимал пост Генерального прокурора России в период с 1991 по 1993 годы.

Ранее стало известно о смерти заслуженного летчика-испытателя СССР Герой России Анатолия Квочура. Он скончался на 71-м году жизни, о чем сообщил его сын Николай. Летчик умер ночью 15 апреля — за день до дня рождения. По словам Николая, в последние годы у его отца были проблемы со здоровьем из-за многочисленных перегрузок и травм. Член Совета Федерации Виктор Бондарев писал, что Квочур освоил и испытал более 90 модификаций самолетов. В 2005 году летчик установил 11 мировых рекордов на самолете Су-27. Сенатор назвал Квочура большим другом и беспрекословным авторитетом авиационной группы «Русские витязи».