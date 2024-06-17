Москвич убивал пожилых инвалидов Москвич признался в серии убийств пожилых инвалидов в начале нулевых

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Москве местный житель признался в убийствах, которые совершал 20 и более лет назад в столице, передает MK.RU со ссылкой на столичное управление Следственного комитета. Известно, что жертвами мужчины стали в том числе труженица тыла ВОВ и поэтесса.

Тело одной из жертв было найдено в парке. Между собой у женщины были связаны ноги и шея. Подозреваемый признался, что убивал пожилых людей с целью заполучить средства для покупки алкоголя.

MK.RU пишет, что двумя другими жертвами стали его соседки. Он помогал пожилым женщинам по хозяйству. Одна женщина 1915 года рождения являлась труженицей тыла, другая — писала стихи. Также у следователей и оперативников есть информация о возможной причастности обвиняемого как минимум к еще одному похожему преступлению.

Ранее серийный насильник и убийца из города Вельска Архангельской области Сергей Шипилов взял на себя два убийства, которых не совершал, в обмен на перевод в другую колонию. Об этом правозащитница и журналистка Ева Меркачева рассказала в подкасте блогера Саши Сулим. Заключенный рассказывал в интервью Меркачевой в 2019 году, что этот процесс был для него сделкой: в обмен его должны были перевести в колонию поближе к родственникам.