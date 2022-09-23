В Москве грабители отняли у бизнесмена 50 млн рублей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На Кутузовском проспекте в Москве двое грабителей напали на бизнесмена. Злоумышленники отняли у него 50 млн рублей и скрылись, сообщает телеканал РЕН ТВ.

Инцидент произошел у обменного пункта, куда бизнесмен пришел обменять рубли на доллары. Нападавшие брызнули ему в лицо из баллончика, избили и отняли сумку с деньгами.

По данным канала, нападению злоумышленников подвергся один из соучредителей компании «Промбит».

Ранее сообщалось, что похожее преступление было совершено в столице в конце августа. Жертвой грабителей стал житель Курской области. У него отобрали 33 млн рублей в обменном пункте. Злоумышленников было двое. Один из них под видом кассира принял у мужчины деньги, после чего оба скрылись с места преступления.

В Красноярском крае трое преступников в балаклавах и с автоматами ограбили золотодобывающее предприятие. Их добычей стали больше килограмма драгметалла и 210 тысяч рублей наличными. При нападении пострадал один из работников предприятия.