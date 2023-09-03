В Москве эвакуируют Киевский вокзал из-за сообщения об угрозе взрыва

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Правоохранители эвакуируют Киевский вокзал в Москве из-за поступившего сообщения об угрозе взрыва, сообщили ТАСС в экстренных службах. По словам собеседника агентства, в настоящее время на месте работают специалисты.

Поступило сообщение об угрозе взрыва Киевского вокзала. В целях безопасности проводится эвакуация, — говорится в заявлении.

Других данных о происходящем не приводится. Сейчас информация об угрозе взрыва на Киевском вокзале проверяется, уточнил источник в экстренных службах.

Во вторник, 22 августа, столичный парк «Зарядье» закрыли из-за сообщений о неопознанном устройстве. Все работники и гости были эвакуированы из соображений безопасности. Кинологи не обнаружили признаков взрывных устройств, позднее работа парка была возобновлена. Аналогичные меры также принимались в минувшее воскресенье, 20 августа. Вечером в тот же день парк вновь открылся для посетителей.

Ранее 15 августа сотрудники Большого театра в Москве получили анонимное письмо о минировании. Служба безопасности ГАБТ приняла соответствующие меры, на место вызвали кинологов. Масштабная эвакуация не потребовалась, так как сейчас в театре мало сотрудников из-за пассивного сезона. В начале августа кинологи проверяли Останкинскую телебашню, а в июле — здания Минфина и Государственной думы. Все сообщения оказались ложными, бомб обнаружено не было.