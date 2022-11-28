В Москве элитные проститутки напоили клиента и обокрали на 450 тысяч рублей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве элитные проститутки напоили клиента и перевели с его счета 450 тысяч рублей на имя некой Милены, сообщает Telegram-канал SHOT. Как утверждает сам мужчина, он не помнит, открывал ли банковское приложение перед «отключкой». В настоящий момент дело расследует полиция.

По данным SHOT, 26-летний житель столицы вызвал к себе домой элитную проститутку. Вместе с ней приехала другая девушка, которая также была не прочь развлечься. Компания выпила пиво и пошла отдыхать в ванную. Там хозяину квартиры стало плохо — он упал в обморок, после чего девушки услужливо перетащили его на диван. После того как мужчина очнулся, он обнаружил, что с его счета было переведено 450 тысяч рублей. Сами эскортницы заявили, что не имеют к этому никакого отношения.

Как утверждают источники РЕН ТВ, по факту кражи денежных средств возбуждено уголовное дело. По подозрению в грабеже была арестована 23-летняя уроженка Грузии.

Ранее житель Анапы оплатил услуги проститутки, которая оказалась мужчиной. За интим-услуги он заплатил три тысячи рублей. Мужчина обратился в полицию и заявил о похищении денег.

Житель Анапы пригласил высокую темноволосую брюнетку к себе домой. Там она попросила его перевести три тысячи рублей ей на карту. Когда клиент это сделал, проститутка сняла одежду. Оказалось, что это мужчина. Он отказался вернуть деньги и ушел из квартиры.

Впоследствии полиция установила, что проституткой оказалась 36-летняя женщина, которая приехала в город на заработки. При этом ранее она сделала операцию по смене пола.