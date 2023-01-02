В Москве арестовали подозреваемого в убийстве сотрудника МАДИ

Фото: Пресс-служба Тверского районного суда

Суд в Москве арестовал подозреваемого в убийстве сотрудника Московской административной дорожной инспекции (МАДИ), сообщает пресс-служба столичной прокуратуры в Telegram. Он пробудет под стражей до 28 февраля 2023 года. Сам мужчина не возражал против этой меры пресечения.

Суд избрал в отношении 28-летнего мужчины меру пресечения в виде заключения под стражу до 28 февраля 2023 года. В судебном заседании мужчина пояснил, что не возражает против избрания ему меры пресечения в виде заключения под стражу. <...> Мужчине предъявлено обвинение по п. «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ (Убийство из хулиганских побуждений). Установление всех обстоятельств контролируется прокуратурой Москвы, — говорится в сообщении.

31 декабря на Москворецкой набережной в Москве было обнаружено тело мужчины с множественными ножевыми ранениями.

Сотрудник МАДИ фотографировал припаркованные автомобили, к нему подошел мужчина, и между ними вспыхнул конфликт. В какой-то момент незнакомец достал нож и 16 раз ударил им мужчину. Злоумышленника задержали сотрудники Росгвардии.

Ранее в Москве на Севастопольском проспекте нашли тело молодой женщины Юлии Ткачевой с признаками насильственной смерти. На ее теле обнаружили колото-резаные ранения в области груди. По факту случившегося следователи завели уголовное дело по статье «Убийство».

Впоследствии был задержан подозреваемый в убийстве женщины Шохрукбек Каримов. Он дал признательные показания, видеозапись беседы с мужчиной опубликовал столичный Следственный комитет. Согласно словам подозреваемого, он нанес жертве пять ударов складным ножом, который носил при себе «просто так».