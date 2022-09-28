В московском вузе задержали вооруженного студента Baza: в Москве студент пришел в университет с ножами и пистолетом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве студент РГАУ-МСХА имени Тимирязева попал в отделение полиции после попытки пройти в вуз с оружием, сообщает Baza. По информации Telegram-канала, при досмотре охранники университета обнаружили у него пять ножей, а также пневматический пистолет.

Парень был сразу задержан. При досмотре у него были обнаружены нож-бабочка, 3 складных ножа, ещё один нож с надписью «Златоуст 95*18» и пневматический пистолет, — говорится в сообщении.

Утром 26 сентября стало известно о стрельбе в школе № 88 Ижевска. Напавшим на школу мужчиной оказался выпускник учебного заведения, житель Ижевска Артем Казанцев. После нападения он покончил с собой.

В результате ЧП погибли 17 человек, 11 из них — дети. Под наблюдением врачей остаются 23 пациента, из них 21 — школьники. Часть пострадавших решили перевезти в Москву на спецборту МЧС. Глава Удмуртии Александр Бречалов объявил в регионе трехдневный траур.

На компьютере Казанцева была обнаружена предсмертная записка, в которой он указал, что готовился к преступлению более года. В записке подробно описан алгоритм нелегальной покупки оружия.