В московском военкомате объяснили, кого призовут по завершении мобилизации Замоскворецкий военкомат Москвы: после мобилизации продолжат призывать офицеров, медиков и редких специалистов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

После окончания частичной мобилизации в Москве продолжат призывать офицеров, медиков и редких специалистов, заявили NEWS.ru в Военном комиссариате Замоскворецкого района ЦАО города Москвы. Другие граждане в обязательном порядке призываться на фронт не будут.

Мобилизационные мероприятия в Москве подходят к своему завершению... В дальнейшем, призывать на воинскую службу продолжат офицерский корпус, медиков и редких специалистов, — рассказал представитель военкомата.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что все мобилизационные мероприятия в Москве завершены. По его словам, начиная с 14:00 17 октября разосланные повестки прекратят свое действие, а мобилизационные пункты приостановят свою работу. Точное количество московских призывников в рамках мобилизации Собянин не называет.

14 октября Владимир Путин в ходе пресс-конференции в Астане заявил, что мобилизация завершится в течение двух недель. Российский президент сообщил, что на текущий момент уже призваны 220 тысяч человек.

Член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев в беседе с NEWS.ru рассказал, что в настоящий момент практически все мероприятия, связанные с частичной мобилизацией, завершены. По его словам, у РФ есть 200 тысяч военнослужащих прошлогоднего осеннего призыва, часть из которых может подписать контракт и отправиться в зону СВО. Он подчеркнул, что все эти военнослужащие имеют полезные военно-учетные специальности.