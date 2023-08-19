В московском научном центре акушерства вспыхнул пожар

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пожар произошел в здании Национального медицинского исследовательского центра акушерства, гинекологии и перинатологии на улице Академика Опарина в Москве, сообщает Telegram-канал «112». Как утверждается, из центра эвакуировали около 100 человек.

По информации канала, сейчас в здании наблюдается задымление. Причины возгорания не раскрываются. Данных о жертвах и пострадавших нет.

Ранее в Екатеринбурге загорелась строящаяся УГМК-арена, расположенная на улице Степана Разина. По данным пресс-службы МЧС России, пожар площадью 10 квадратных метров возник на шестом этаже, загорелись лакокрасочные материалы и утеплитель. До прибытия спасательных служб со стройплощадки эвакуировались 200 человек. Информации о пострадавших в ведомство не поступало.

Кроме того, в Ленобласти вспыхнул пожар на подстанции «Восточная», которая является ключевым звеном энергетической системы региона. Там воспламенился трансформатор. Тушение огня осложняло то, что оборудование оставалось под высоким напряжением. «Восточная» входит в магистральные электрические сети (МЭС) Северо-Запада ОАО «ФСК ЕЭС» и обслуживает более 140 тысяч км линий электропередачи и свыше 900 подстанций.