В московской квартире нашли голодного младенца со следами побоев

Фото: t.me/moscowproc

В квартире жилого дома на Новокуркинском шоссе в Москве обнаружили годовалого ребенка, сообщила столичная прокуратура в Telegram-канале. Малолетний находился там без еды и воды. В полицию обратились соседи, которые услышали плач малыша.

В ходе обследования жилищно-бытовых условий установлено, что надлежащие условия проживания малолетнему не созданы, порядок в квартире не поддерживается, продукты питания отсутствуют. Мальчик госпитализирован в одну из столичных больниц, — говорится в сообщении.

В медицинском учреждении на теле ребенка зафиксировали побои, уточнили в прокуратуре. По подозрению в совершении преступления был задержан 40-летний сожитель родительницы. Сама женщина в настоящий момент находится в больнице с ребенком. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

В Саратове тем временем возбудили уголовное дело в отношении матери маленького мальчика. Он оказался в больнице из-за серьезного заболевания, вызванного длительным недоеданием и неблагоприятными гигиеническими условиями. Также уголовное дело было возбуждено в отношении сотрудницы полиции, которая проверяла семью, однако не предприняла каких-либо действий.