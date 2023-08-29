В Госдуме назвали «фашистским» заявление Киева об атаках на Крым Депутат Ивлев назвал «фашистским» заявление Киева об атаках БПЛА по Крыму

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Заявление украинских властей, что западные страны дали согласие Киеву на удары по Крыму, являются фашистскими, заявил депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев. Он призвал начать использовать против ВСУ боеприпасы, которые еще не применялись в боях, передает РИА Новости.

Абсолютно фашистское заявление прозвучало из киевского офиса — уничтожение «всего российского» в Крыму. Это означает уничтожение всех жителей Крыма, граждан России — русских, украинцев, крымских татар, белорусов, немцев, евреев, армян, греков и других. Только за то, что они российские граждане, — сказал Ивлев.

По его словам, остановить «фашистские» намерения украинских властей можно лишь победив на фронтах спецоперации. Ивлев считает, что против ВСУ необходимо использовать бомбы объемного взрыва, объемно-детонирующие бомбы, термобарические боеприпасы и другое мощное оружие.

Ранее советник главы офиса президента Михаил Подоляк заявил, что ряд стран — союзниц Украины разрешил киевскому руководству отдавать приказы о нанесении ударов по Крыму. Он также добавил, что количество беспилотных летательных аппаратов, бьющих по территории России, будет увеличиваться.