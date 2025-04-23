В домах бывших столичных депутатов проводят обыски Дома экс-мундепов Москвы обыскали в рамках дела о нежелательной организации

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве провели обыски в доме членов объединения «Депутаты мирной России», сообщает РЕН ТВ. По его данным, речь идет о некоторых муниципальных депутатах, в том числе Игоре Глеке, Галине Фильченко и Нодари Хананашвили.

Обыски проходят у Игоря Глека, Ильи Азара (внесен Минюстом РФ в список иноагентов. — NEWS.ru), Галины Фильченко, Нодари Хананашвили, — сказал источник.

По данным RT, в отношении Азара, Глека, а также мундепов Елены Русаковой и Сергея Власова возбудили уголовное дело об осуществлении деятельности нежелательной организации. Отмечается, что Фильченко и Хананашвили пока не проходят подозреваемыми по нему.

Ранее Генеральная прокуратура РФ признала нежелательной деятельность немецкой организации «Депутаты мирной России». Отмечается, что участники объединения принимают участие в антироссийских мероприятиях в ФРГ. Кроме того, их обвинили в распространении недостоверной информации о работе российских госорганов.

Кроме того, Министерство юстиции России внесло в список нежелательных неправительственных организаций владельца норвежской интернет-газеты Barents Observer. Прежде его деятельность в стране признала нежелательной Генпрокуратура.