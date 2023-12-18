Власти Москвы оценили ситуацию с очередями из скорых у больниц В депздраве Москвы назвали штатной ситуацией очереди из машин скорых у больниц

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Ситуация, когда на госпитализацию в инфекционную больницу поступает несколько машин скорой помощи, является штатной, заявили в пресс-службе департамента здравоохранения Москвы. В ведомстве отметили, что в городе нет роста заболеваемости, новые вирусы не циркулируют.

Никаких новых вирусов в структуре заболеваемости нет. Существенного роста госпитализаций в городе нет. Ситуация с заболеваемостью является штатной и соответствует эпидсезону, — отметили в Депздраве.

В ведомстве пояснили, что рост заболеваемости ОРВИ и COVID-19 в Москве замедлился, показатели за последнюю неделю не превышают данных прошлой семидневки. Ожидается, что в течение ближайших двух недель Москва выйдет на плато по заболеваемости.

Накануне Telegram-канал Baza сообщал, что перед инфекционными больницами № 1 и № 2 в Москве выстроилась длинная очередь из машин скорой помощи. Уточняется, что большинство заболевших — с пневмонией. Так, перед зданием больницы № 1 стояли около 30 автомобилей. Около учреждения № 2 очевидцы насчитали более десяти машин.

Ранее Роспотребнадзор зафиксировал рост заболеваемости ОРВИ и гриппом. У пациентов температура поднимается до 40 градусов без остальных симптомов, иногда гипертермия сопровождается сильной болью в горле и кашлем. Зачастую болезнь приводит к скрытой пневмонии.