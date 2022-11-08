В аптеках Москвы возник дефицит антибиотиков В аптеках Москвы возник дефицит антибиотиков «Амоксиклав»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Аптеки Москвы столкнулись с дефицитом антибиотиков на основе амоксициллина. Об этом сообщает РИА Новости. В Минпромторге факт дефицита подтвердили, при этом заявили, что в ближайшее время сбои с поставками препарата будут устранены.

По данным агентства, в ряде столичных аптек невозможно приобрести антибиотик на основе амоксициллина — «Амоксиклав». По словам одного из фармацевтов, аптечные заведения в настоящее время испытывают сложности с поставками этого препарата, поскольку на складах города его «вообще нет».

При этом данные сервисов по заказу лекарств сообщают, что антибиотик все еще можно приобрести онлайн. Он имеется в ассортименте сервисов «ЕАптека» и Apteka.ru. В маркетплейсе «Здравсити», который работает с 21 тысячей аптек по всей России, дефицита препаратов на основе амоксициллина и клавулановой кислоты не наблюдается.

В Минопромторге отметили повышенный спрос на данный препарат по причине сезонного подъема заболеваемости и в связи с желанием граждан приобрести лекарства «про запас».

С учетом завершения мероприятий по частичной мобилизации, а также с выходом новых отечественных производителей на рынок прогнозируется, что в ближайшее время сбои с обеспечением аптечной сети прекратятся, — отметили в министерстве.

В первой половине текущего года препарат производился в России на пяти площадках, также в продажу поступают иностранные препараты. По данным системы маркировки, в РФ совокупно имеется в наличии около 10,5 млн упаковок лекарства. При этом в течение последних двух лет в стране ежегодно потребляется около 26 млн упаковок средства.

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