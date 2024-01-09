В администрации Подольска рассказали о помощи жителям замерзших квартир Администрация Подольска: жильцов квартир без отопления селят в гостиницы

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Жителей микрорайона Климовск, которым требуется переезд на время отсутствия отопления, селят в гостиницы и оздоровительные центры, рассказала NEWS.ru председатель комитета по делам молодежи администрации Подольска Ольга Соколова. По ее словам, основной пункт временного пребывания людей размещен в спорткомплексе «Юность», но мест для ночевки там нет.

Сегодня отправляли от «Юности» три автобуса с детишками в [детский лагерь] «Литвиново». Потому что у нас школы, детские садики сейчас не функционируют. <...> Людей, которым требуется переезд, мы их размещаем либо в гостиницы, либо у нас есть два оздоровительных центра — «Мечта» и «Родина», мы направляем туда, — сказала собеседница NEWS.ru.

Соколова добавила, что остальным жителям микрорайона волонтеры по заявкам развозят обогреватели, пледы и одеяла — все, что «может согреть в такие холода». За минувшие сутки отработали больше 370 адресных заявок на предоставление помощи, заметила она.

Днем 4 января в частной котельной в Климовске произошла авария. В результате без отопления остались 173 жилых дома, в которых проживает 21 тысяча человек. Температура воздуха в некоторых квартирах опускалась до 10 градусов тепла.

В связи со случившимся следователи возбудили два уголовных дела: об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и о превышении должностных полномочий. Задержаны заместитель главы Подольска, начальник котельной и генеральный директор Климовского специализированного патронного завода, на территории которого расположена котельная.