Упавшая глыба льда пробила девушке голову в центре Москвы

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Глыба льда упала на голову 23-летней девушки во дворе в районе улицы Пресненский Вал в центре Москвы, сообщает «360» со ссылкой на источник. Пострадавшая получила травму, в результате которой открылось кровотечение.

Ранее ледяная глыба упала с крыши на женщину на западе Москвы. Произошедшее попало на камеры видеонаблюдения. Пострадавшую доставили в больницу. Сообщалось, что ее жизни и здоровью ничего не угрожает.

До этого крупная глыба льда упала на коляску с двухлетним ребенком в Санкт-Петербурге. Малыша госпитализировали, врачи оценивают его состояние как средней степени тяжести. Отмечается, что в результате падения льда сильно помяло коляску.

В декабре стало известно о падении снежной глыбы на трехлетнюю девочку в Ярославле. Ее госпитализировали. Следователи также организовали доследственную проверку. На опубликованных кадрах видно, как взрослый везет ребенка на ледянке по тротуару вдоль строения и в какой-то момент с крыши падает глыба.

Ранее сообщалось, что 34-летний мужчина, на которого упала глыба льда в Люберцах возле здания военкомата, умер в реанимации, не приходя в сознание. Всего пострадали четыре человека, двое от госпитализации отказались. Травму головы у здания военкомата также получила женщина, ее состояние оценили как средней тяжести.