Умер бывший ректор Московской консерватории Алиханов

Фото: mosconsv.ru

Тигран Алиханов

Умер бывший ректор Московской консерватории, народный артист России, пианист Тигран Алиханов, сообщила администрация учреждения на официальном сайте. Музыканту было 80 лет.

Ректорат Московской консерватории с глубоким прискорбием извещает о кончине 29 октября 2023 года заведующего кафедрой камерного ансамбля и струнного квартета, народного артиста России, профессора Тиграна Абрамовича Алиханова. Информация о панихиде будет объявлена дополнительно, — говорится в сообщении.

По данным газеты «Культура», с 1966 года Алиханов выступал в качестве солиста Москонцерта, работал в Бюро пропаганды советской музыки Союза композиторов СССР. С 1995 года был солистом Московской государственной академической филармонии. Более 40 лет Алиханов посвятил педагогической работе — он преподавал в Музыкальном училище при Московской консерватории. Московскую консерваторию Алиханов возглавлял с июня 2005 по февраль 2009 года.

16 октября стало известно о смерти народного артиста России композитора Геннадия Гладкова, известного музыкой к фильмам и мультфильмам «Малыш и Карлсон», «12 стульев», «Джентльмены удачи», «Голубой щенок». Ему было 88 лет. Причиной смерти артиста мог стать преклонный возраст.