У здания посольства США в Москве начался митинг НОД за отставку Байдена

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Посольство США в Москве

У здания американского посольства в Москве начался митинг Национально-освободительного движения (НОД), участники которого потребовали отставки президента США Джо Байдена и вывода войск НАТО с постсоветского пространства. Манифестанты вышли с флагами в цветах георгиевских лент. Один из участников оделся в костюм ракеты «Сармат».

На транспаранте одного из участников написано: «Удар по Крымскому мосту был заказан ЦРУ США».

Ранее стало известно, что на Макаровском мосту в день рождения президента России Владимира Путина (7 октября) появилась растяжка с поздравительной надписью. Так екатеринбургские художники поздравили с 70-летним юбилеем главу российского государства. Однако плакат находился там недолго, поскольку приехали сотрудники полиции и забрали в отделение авторов поздравления.

В конце мая в Москве полиция задержала депутата Мосгордумы от партии «Яблоко» Сергея Митрохина. Оппозиционера забрали в ОВД «Хамовники» прямо со встречи с жителями района, которая была посвящена планам прокладки коммуникаций для строительства элитных апартаментов. Позднее он был оштрафован на 200 тысяч рублей, поскольку был признан виновным в административном правонарушении по ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ (повторное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования).