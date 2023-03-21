Силовики обыскали квартиру блогера Митрошиной возле Большого театра У блогера Митрошиной в Москве прошли обыски по делу об уклонении от уплаты налогов

Фото: alexandramitroshina/vk.com

Александра Митрошина

В московской квартире блогера Александры Митрошиной прошли обыски по уголовному дело об уклонении физического лица от уплаты налогов в особо крупном размере, сообщает СКР. По данным следствия, блогер задолжала государству 120 млн рублей.

В рамках расследования уголовного дела следователями столичного Следственного комитета совместно с сотрудниками ГУЭБ и ПК МВД России проведены обыски по месту регистрации Митрошиной А. и иных лиц, возможно, причастных к совершенному преступлению, — говорится в сообщении.

На видео СКР показал недостроенную квартиру около Большого театра.

По данным следствия, Митрошина с октября 2020-го по май 2022 года применяла упрощенную систему налогообложения. От реализации курсов по образованию она получила доход в существенно большем размере, чем допустимый лимит, однако не захотела перейти на общую систему налогообложения и уплачивать НДС и НДФЛ и скрыла часть денег.

Ранее сообщалось, что блогеру Валерии Чекалиной (Лерчек) предъявлены обвинения в уклонении от уплаты налогов. Ее муж Артем Чекалин (Артемчек) обвиняется в пособничестве этому преступлению. По оценке следствия, супруги причинили государству ущерб на сумму свыше 311 млн рублей. Кроме того, на блогеров завели дело по статье о легализации денежных средств в особо крупном размере, полученных преступным путем. Предполагается, что они отмыли свыше 130 млн рублей.