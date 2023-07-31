Тысячи аккаунтов пользователей электросамокатов заблокировали в Москве В Москве заблокировали аккаунты более семи тысяч пользователей самокатов из-за нарушений

Более семи тысяч аккаунтов пользователей электросамокатов было заблокировано в Москве с начала сезона, сообщил в Telegram руководитель столичного дептранса Максим Ликсутов. По его словам, основаниями для блокировки послужили грубые нарушения пользователей, которые привели к авариям.

Наша главная задача — повышать безопасность поездок. Для пользователей сервисов аренды всегда действовали внутренние штрафы, а за грубые нарушения, повлекшие аварии, или системные нарушения ПДД пользователи в сервисах блокируются. Так, с начала сезона операторы уже заблокировали более 7 тысяч аккаунтов нарушителей, — написал Ликсутов.

Он также напомнил, что с 1 марта для всех водителей средств индивидуальной мобильности (СИМ) действуют правила дорожного движения, за соблюдением которых следят сотрудники столичной Госавтоинспекции. Глава дептранса отметил, что со старта сезона к административной ответственности за нарушения ПДД привлечены свыше 15 тысяч человек.

Накануне сообщалось, что на западе Москвы женщина на самокате сбила мужчину с двухлетней девочкой на руках. Ребенок был доставлен в больницу, его состоянию ничто не угрожает. В отношении женщины возбуждено уголовное дело.

Похожий случай произошел в середине июля в парке «Музеон». Там пятилетнюю девочку сбила на самокате сотрудница МГУ. Пострадавшую доставили в больницу, где у нее были диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ссадины на теле и лице.