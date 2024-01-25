Трупы трех мужчин без признаков насилия нашли в квартире в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В одной из квартир на Дубнинской улице в Москве нашли тела трех мужчин, сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры. По данным правоохранителей, на трупах нет видимых следов телесных повреждений, точную причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза.

В квартире жилого дома на ул. Дубнинская обнаружены тела трех мужчин без видимых телесных повреждений. <...> Тимирязевская межрайонная прокуратура контролирует установление всех обстоятельств произошедшего, а также ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту, — говорится в сообщении.

На месте происшествия работает полиция. Ее работу координирует Тимирязевский межрайонный прокурор Алексей Дудкин. По информации Telegram-канала «МК: срочные новости», проверяется версия отравления.

Ранее тела двух мужчин нашли на заброшенной даче Иосифа Сталина в подмосковных Мытищах. Предварительно, это могут быть охранник участка и его знакомый. До этого во Всеволожске Ленинградской области местная жительница, вернувшаяся домой после праздников, обнаружила в квартире труп мужа. Источник в правоохранительных органах рассказал, что тело было найдено в квартире на Московской улице.