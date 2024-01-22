Труп десятилетней давности нашли в одной из московских квартир Тело пожилого москвича нашли спустя 10 лет после его смерти

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Тело пенсионера, которое почти 10 лет пролежало в квартире, нашли на северо-востоке Москвы, сообщают «Аргументы и факты». По данным издания, москвич умер еще в 2014 году, но никто из родственников не вспоминал о нем все это время.

Отмечается, что мужчина жил в своей квартире на Ярославской улице, но в гости к нему никто не приходил. При этом у него есть сын, внуки и другие родственники, однако последние годы они не интересовались его жизнью. Сын периодически звонил отцу, однако тот с 2014 года перестал выходить на связь. Он думал, что пенсионер обиделся на него и не хочет общаться.

Спустя пару лет мужчина решил навестить отца, однако ему никто не открыл дверь, после чего он обратился к соседям, которые сказали, что пожилой москвич куда-то уехал. Сын усомнился в этом и начал обзванивать морги и больницы, однако нигде не было информации о его отце.

Молодой человек решил обратиться в полицию, но там лишь внесли вердикт о потери родственных связей. Вскоре он прекратил попытки найти родителя, решив, что отец пропал.

В 2024 году мужчине начали приходить обращения от приставов, так как за отцовскую квартиру никто не платил налоги. Молодому человеку все же удалось добиться от полицейских взлома замков. Попав в квартиру, он нашел останки пожилого мужчины в одной из комнат. Криминалисты установили, что пенсионер умер 10 лет назад от сердечного приступа.

Ранее в Санкт-Петербурге два гниющих трупа нашли в подвале дома после задымления. Источник в правоохранительных органах сообщил, что тела были обнаружены в доме на Лиговском проспекте.