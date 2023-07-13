Трансгендера Хилми оштрафовали за драку во «Вкусно — и точка»

Фото: t.me/erohink

Хилми Форкс

Трансгендер Хилми Форкс получил штраф за драку в ресторане сети «Вкусно — и точка», сообщил в Telegram-канале его адвокат Константин Ерохин. Против блогера завели уголовное дело об изготовлении и распространении порно. Ему грозит до шести лет тюрьмы.

Получили штраф, — сообщил Ерохин.

10 июля в СМИ появилась информация, что Хилми устроил драку с одним из посетителей ресторана быстрого питания в центре Москвы. Сообщалось, что блогер ударил мужчину ногой, между оппонентами возникла перепалка.

В январе этого года столичные правоохранители завели против Хилми административное дело за пропаганду ЛГБТ. После этого он покинул Россию, но вернулся, когда дело закрыли.

Психиатр Василий Шуров предположил, что у блогера-трансгендера есть личностное расстройство. Специалист также увидел у него нарциссические черты и демонстративно эпатажное поведение.

13 июля ФСБ задержала трансгендера и ЛГБТ-активиста из Орловской области, которого подозревают в госизмене. По данным следствия, задержанный оказывал финансовую помощь ВСУ.

В ФСБ уточнили, что ЛГБТ-активист также является волонтером правозащитного медиапроекта «ОВД-Инфо» (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) и администратором антироссийского информационного ресурса.