Торговый центр загорелся на севере Москвы

Пожар произошел в торговом центре «Хорошо» на севере Москвы, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва». По его информации, из здания эвакуируют посетителей и работников. Информация о пострадавших не поступала.

Как передает канал, на крыше ТЦ видно задымление. В помещениях сработала пожарная сигнализация, всех присутствующих по громкой связи попросили покинуть здание.

По данным ТАСС, в торговом центре произошел прорыв трубы с горячей водой, который спровоцировал короткое замыкание с возгоранием на крыше. Пожарные ликвидировали открытое горение на площади 3 кв.м.

Накануне в Химках загорелся склад мясоперерабатывающего комбината. К моменту приезда пожарных огонь успел распространиться на 200 кв.м. Восемь человек смогли эвакуироваться самостоятельно. Открытое горение ликвидировали спустя примерно шесть часов после начала возгорания. Никто не пострадал.