Лазареву оштрафовали за отсутствие маркировки иноагента Суд оштрафовал Лазареву на 40 тысяч рублей за немаркировку статуса иноагента

Фото: Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

Татьяна Лазарева

Пресненский суд Москвы оштрафовал телеведущую и актрису Татьяну Лазареву (внесена Минюстом РФ с список иноагентов) на 40 тысяч рублей за немаркировку иноагентского статуса в социальных сетях, передает РБК со ссылкой на пресс-службу суда. Это второй штраф для Лазаревой за это нарушение. В прошлый раз суд оштрафовал актрису в июне на 30 тысяч рублей, она обжаловала решение суда.

Протокол в отношении нее составил Роскомнадзор, суд зарегистрировал его 18 сентября. Дело по ч. 4 ст. 19.34 КоАП (нарушение порядка деятельности иноагента) было рассмотрено судьей 9 октября.

Штраф за отсутствия марикировки иноагента составляет от 30 до 50 тысяч рублей. Если иноагент привлекался к ответственности за нарушение этой статьи КоАП два раза за год, то ему может грозить лишение свободы на срок до двух лет в случае еще одного нарушения.

Лазареву признали иностранным агентом в 2022 году. Сейчас телеведущая проживает в Испании.

В августе Симоновский суд Москвы оштрафовал певца и лидера группы «Машина времени» Андрея Макаревича (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) за публикацию материалов без соответствующей маркировки. Суд предписал музыканту выплатить 35 тысяч рублей.