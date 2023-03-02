Телеведущая Лариса Вербицкая врезалась в КамАЗ Телеведущая Лариса Вербицкая попала в ДТП на юге Москвы

Фото: Павел Кашаев/Global Look Press

Лариса Вербицкая

Телеведущая Лариса Вербицкая попала в ДТП на юге Москвы, сообщает телеканал РЕН ТВ. Автомобиль женщины столкнулся с грузовиком КамАЗ, она не пострадала.

По информации телеканала, иномарка телеведущей столкнулась с КамАЗом на Профсоюзной улице. Женщину осмотрела скорая помощь, от госпитализации Вербицкая отказалась.

20 сентября прошлого года в ДТП под Ярославлем погиб актер Сергей Пускепалис. По данным МВД, в результате столкновения автомобиля Ford Transit и грузовика погибли два человека, среди которых был Пускепалис. В качестве основной причины аварии рассматривают неудачный маневр микроавтобуса. По предварительным данным, актер находился в машине, которая пошла на обгон, который привел к ДТП.

В октябре 2022 года актриса театра и кино Анна Большова, находясь за рулем Audi, насмерть сбила пьяную женщину в Калужской области. Сестра погибшей Олеси Борисенко подтвердила, что та была пьяна в момент аварии. Незадолго до трагедии женщина проводила время со своими детьми, после чего муж отвез ее в Грачевку и высадил на неосвещенной развилке дороги.

С актрисы впоследствии сняли обвинения в смертельном ДТП, вместо Большовой под суд пойдет партнер жертвы происшествия. Ему придется ответить по статье об оставлении в опасности.