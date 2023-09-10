10 сентября Театр имени Моссовета открыл 101-й сезон. Перед открытием состоялся сбор труппы, на котором присутствовал режиссёр Андрей Кончаловский, актрисы Екатерина Гусева, Ольга Кабо, Евгения Крюкова, Валентина Талызина, Ольга Остроумова и другие знаменитости. В мероприятии участвовал театральный режиссер Юрий Ерёмин, актёры Андрей Межулис, Игорь Яцко, Евгений Данчевский, Валерий Ярёменко и другие.