10 сентября Театр имени Моссовета открыл 101-й сезон. Перед открытием состоялся сбор труппы, на котором присутствовал режиссёр Андрей Кончаловский, актрисы Екатерина Гусева, Ольга Кабо, Евгения Крюкова, Валентина Талызина, Ольга Остроумова и другие знаменитости. В мероприятии участвовал театральный режиссер Юрий Ерёмин, актёры Андрей Межулис, Игорь Яцко, Евгений Данчевский, Валерий Ярёменко и другие.

Как прошёл сбор труппы перед началом нового театрального сезона — в галерее NEWS.ru.

Екатерина Гусева, актриса

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Екатерина Гусева, актриса

Ольга Кабо, актриса

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ольга Кабо, актриса

Андрей Межулис, актёр

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Андрей Межулис, актёр

Игорь Яцко, актёр

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Игорь Яцко, актёр

Юрий Ерёмин, театральный режиссёр

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Юрий Ерёмин, театральный режиссёр

Евгения Крюкова, актриса

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Евгения Крюкова, актриса

Валентина Талызина, актриса

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Валентина Талызина, актриса

Ольга Остроумова, актриса

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ольга Остроумова, актриса

Евгений Данчевский, актёр

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Евгений Данчевский, актёр

Евгений Стеблов (справа)

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Евгений Стеблов (справа)

Александр Яцко, актёр

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Александр Яцко, актёр

Валерий Ярёменко, актёр

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Валерий Ярёменко, актёр

Мария Кнушевицкая, актриса

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мария Кнушевицкая, актриса

Маргарита Шубина, актриса

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Маргарита Шубина, актриса

Сбор труппы театра Моссовета в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сбор труппы театра Моссовета в Москве

Актёры Ирина Климова, Андрей Межулис

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Актёры Ирина Климова, Андрей Межулис