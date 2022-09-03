Такси насмерть сбило курьера на моноколесе в Москве Смертельное ДТП произошло на юго-западе Москвы на улице Профсоюзная

Водитель такси, пересекавший перекресток на запрещающий сигнал светофора, сбил мужчину на улице Профсоюзная юго-западного округа Москвы, сообщает столичная прокуратора. Погибший ехал по проезжей частей на моноколесе.

Пострадавший 34-летний мужчина скончался на месте. Ход процессуальной проверки поставлен под контроль прокураторы по ЮЗАО.

Точной информации о личности погибшего нет. По некоторым данным, мужчина работал доставщиком еды.

До этого сообщалось, что на внутренней стороне МКАД столкнулись пять автомобилей. На месте работают сотрудники ГИБДД и оперативные службы столицы. Специалисты выясняют обстоятельства аварии. Информации о пострадавших пока нет.

Накануне водитель иномарки Kia Spectra сбил 59-летнюю бабушку с 11-летней внучкой на пешеходном переходе в городе Кирсанов Тамбовской области. Обе пострадавшие были госпитализированы с тяжелыми травмами. Момент аварии попал на видео. По факту аварии проводится проверка.