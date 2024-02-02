Сын священника может получить пожизненное за жестокое убийство водителя

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Мособлсуд передано дело 20-летнего Сергея Шелеста, обвиняемого в жестоком убийстве водителя элитного такси, передает пресс-служба московской прокуратуры. В октябре 2022 года Шелест нанес таксисту 33 ножевых удара, а после попытался продать автомобиль по подложным документам. По инкриминируемым статьям мужчине грозит наказание вплоть до пожизненного.

Вечером Шелест под предлогом поездки заманил водителя в безлюдное место около парка приключений в Сергиево-Посадском районе Московской области, напал на него, нанеся со значительной силой не менее 33 ударов ножом, от которых мужчина скончался. <...> Затем обвиняемый вынес тело из салона и уехал с места преступления на автомобиле стоимостью более 4,1 млн рублей, похитив его, — сообщили в прокуратуре.

Молодой человек успел по подложным документам продать автомобиль по цене в более чем два раза ниже рыночной. Также он успел получить часть средств, но вскоре был задержан. Ему инкриминируют статьи об убийстве с особой жестокостью, разбое и покушении на мошенничество.

MSK1.ru уточняет, что обвиняемый является сыном священника Ярослава Шелеста. В отношении него в РПЦ организовали проверку. Известно, что мужчина служит клириком Крестовоздвиженского храма в Орехово-Зуево.

Ранее в городе Свирске Иркутской области сотрудники полиции задержали двоих подозреваемых в убийстве таксиста. В ходе работы с задержанными установили, что за несколько часов перед этим фигуранты также убили женщину, у которой похитили деньги.