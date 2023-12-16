«Свои законы»: эксперт назвал причины нападения на полицию на «Садоводе» Криминалист Игнатов назвал рынок «Садовод» государством в государстве

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Рынок «Садовод» в Москве представляет собой государство в государстве, заявил в разговоре с NEWS.ru криминалист Михаил Игнатов, комментируя причины нападения мигрантов на полицию. По его словам, уроженцы ближнего зарубежья сформировали там анклав и установили свои законы, порядки и обычаи.

Это как государство в государстве — там свои законы, порядки, обычаи. Вы там лиц славянской национальности увидите только в качестве покупателей. Практически все сотрудники из числа мигрантов: торговцы, обслуживающий персонал. Они создали свой анклав, что это их вотчина и влезать в эту вотчину никто не имеет права, в том числе правоохранительные органы, они считают, что местной службы охраны им достаточно, — сказал он.

По его словам, мигранты, работающие на «Садоводе», уверены в том, что они вершат там власть. При этом сотрудников правоохранительных органов в таком ключе они не воспринимают.

Я там неоднократно был (на рынке «Садовод». — NEWS.ru), видел, как они себя ведут, как расценивают территорию этого рынка и не только этого рынка, — добавил эксперт.

Конфликт около рынка «Садовод» начался вечером 15 декабря. Полицейские проводили рейд на нелегальных мигрантов. Они попытались проверить документы у одного из водителей на улице Верхние Поля, однако получили отпор.

В ходе конфликта большая толпа напирала на правоохранителей, полицейской машине порезали колеса. Силовикам, чтобы успокоить нападавших, пришлось сделать предупредительные выстрелы в воздух. Затем к рынку «Садовод» прибыли дополнительные наряды ДПС и полиции, толпа разошлась, кроме тех, кто был задержан на месте.

Ранее сообщалось, что напавшим на полицейского на «Садоводе» оказался 21-летний гражданин Узбекистана по имени Сухроб. Молодой человек попытался скрыться при проверке документов. Он протащил полицейского на авто, а после нанес несколько ударов.