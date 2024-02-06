Суд вынес приговор журналисту за акцию на Красной площади Журналиста Баронову оштрафовали на 50 тысяч рублей за акцию на Красной площади

Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости

Мария Баронова

Тверской суд Москвы оштрафовал на 50 тысяч рублей журналиста Марию Баронову за участие в несанкционированном пикете на Красной площади, передает ТАСС. Ее признали виновной в нарушении ч. 5 ст. 20.2 КоАП РФ об организации и участии в пикетах и митингах. Согласно материалам дела, Баронова совершила правонарушение 30 ноября 2023 года. Постановление суда пока не вступило в силу и может быть обжаловано.

Назначить Бароновой штраф в размере 50 тысяч рублей, — говорится в сообщении.

В конце октября на Красной площади в Москве полицейские задержали гражданку Узбекистана, которая вышла с одиночным пикетом в поддержку Палестины. На ее плакате с призывами против насилия русскоязычный текст был продублирован на английском. На нее составили административные протоколы за несанкционированный митинг и нарушение правил пребывания в России.

Ранее стало известно, что певицу Сашу Project требуют проверить на предмет дискредитации российской армии. Соответствующий запрос в Генпрокуратуру и Следственный комитет направило движение «Ветераны России». В своем заявлении активисты сослались на прямой эфир в соцсетях, где певица резко и агрессивно высказывалась об СВО и российских военных. Сейчас артистка живет в Москве.