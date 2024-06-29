Суд впервые признал побегом отправку фигуранта уголовного дела в зону СВО «Коммерсант»: суд в Москве заочно арестовал сбежавшего на СВО фигуранта дела

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Таганский районный суд Москвы признал побегом отправку в зону специальной военной операции мужчины, который является фигурантом уголовного дела, передает «Коммерсант». Речь идет об Андрее Кочанове, который замешан в деле бывших руководителей и сотрудников потребительского инвестиционного кооператива «Омега групп». Он был под домашним арестом, но затем уехал в Ростов-на-Дону с целью заключить контракт с Минобороны России.

Суд счел такой план незаконным, отмечают журналисты. Кочанова потребовали заочно арестовать и отправить в СИЗО. Согласно информации издания, судебный процесс над ним и другими девятью фигурантами длится более года.

Ранее в зону СВО отправился экс-руководитель управления капстроительства в Перми Дмитрий Левинский, осужденный на девять лет колонии по делу о хищении 353 млн рублей, выделенных на строительство нового зоопарка. Бывший чиновник 11 апреля заключил контракт с Министерством обороны России, 19 апреля мужчина прибыл в зону боевых действий.

До этого депутат из Красноярска Вячеслав Дюков разместил в своих социальных сетях копию заявления с просьбой освободить его от полномочий в связи с убытием в зону проведения СВО. Незадолго до этого он сказал, что контрактниками на СВО в последний год становятся «алкоголики, бомжи, бичи, зэки».