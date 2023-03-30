Суд в Москве «заминировали» перед заседанием по делу журналиста WSJ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сотрудников и посетителей Лефортовского суда Москвы эвакуировали из-за угрозы минирования, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Мосгорсуда. В Лефортовском суде вскоре пройдет заседание по рассмотрению меры пресечения журналисту The Wall Street Journal Эвану Гершковичу, задержанному в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже.

Посетители и сотрудники Лефортовского суда эвакуированы, — сообщили в Мосгорсуде.

Угроза минирования оказалась ложной, судебная инстанция уже возобновила работу.

30 марта ФСБ сообщила о задержании Гершковича в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже. По данным спецслужбы, журналист занимался сбором сведений, составляющих гостайну, об одном из предприятий российского военно-промышленного комплекса.

В Кремле подчеркнули, что репортера поймали с поличным. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что сотрудники WSJ, которые ведут «нормальную журналистскую деятельность» и имеют аккредитацию, могут дальше работать в стране.

В WSJ отвергли обвинения в адрес Гершковича и потребовали немедленно его освободить.