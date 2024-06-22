Суд в Москве принял предварительное решение по делу бизнесмена Новицкого Экс-глава АФК «Система» Новицкий отправлен под домашний арест

Фото: t.me/moscowcourts*

Евгений Новицкий (справа)

В Москве по решению Тверского суда под домашний арест отправлен бывший глава холдинга АФК «Система» Евгений Новицкий, который обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере. Бизнесмену грозит до 10 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.

Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на два месяца, до 20 августа 2024 года, с установлением на период прохождения домашнего ареста определенных запретов и ограничений, — говорится в заявлении.

Как предполагает следствие, Новицкий действовал в составе преступной группы по предварительному сговору: злоумышленники планировали украсть деньги, перечисленные на оплату ценных бумаг. Подчеркивается, что цены при этом были завышенные и не соответствовали рыночным условиям. Всего бизнесмена подозревают в совершении шести преступлений.

Ранее в Дагестане возбудили дело в отношении директора завода по производству точной техники, его обвиняют в мошенничестве на 14 млн рублей. По предварительным данным, мужчина втайне от акционеров реализовал земельный участок площадью четыре тысячи квадратных метров и построил там объект.