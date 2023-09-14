Суд арестовал головореза с Фестивальной улицы Подозреваемого в убийстве двух мужчин на севере Москвы арестовали до 12 ноября

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Головинский суд Москвы отправил обвиняемого в убийстве двух мужчин под стражу до 12 ноября, сообщает РЕН ТВ. По данным следствия, он может быть причастен к преступлениям на севере столицы на улице Фестивальная, где сотрудники полиции нашли два трупа с отрезанными головами.

Сотрудники уголовного розыска задержали 23-летнего подозреваемого в Зеленограде. Установить его местонахождение полицейским удалось менее чем за сутки. Сообщалось, что на Фестивальной были найдены два трупа — у обоих были отсечены головы.

Первое тело без головы было обнаружено в парке «Дружба», а второе — в квартире жилого дома на Фестивальной улице. Прокуратура рассматривала вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Убийство». Представители надзорного ведомства сообщали, что на теле одного из убитых также были замечены множественные колото-резаные раны.

Ранее сотрудники полиции задержали подозреваемого в убийстве депутата Народного собрания Дагестана Ахмеда Гамзаева. Им оказался продюсер Грант Палагаев, работавший над картинами «Соловей-Разбойник», «Тайный город» и другими. Суд арестовал задержанного на два месяца.