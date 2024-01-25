Суд оштрафовал «Виасат» на 1 млн рублей за пропаганду ЛГБТ среди детей

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Российскую медиагруппу «Виасат» оштрафовали на 1 млн рублей за распространение среди несовершеннолетних информации о нетрадиционных сексуальных отношениях, сообщили ТАСС в Таганском суде Москвы. В структуру организации входят 13 платных телеканалов и стриминговый сервис viju. Суть претензий к «Виасату» не уточнили.

«Виасат глобал» признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 6.21.2 КоАП РФ (распространение среди несовершеннолетних информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения либо способной вызвать желание сменить пол), и ему назначено административное наказание в виде штрафа в размере 1 000 000 рублей, — сообщили в пресс-службе суда.

Ранее в Роскомнадзоре подсчитали, что начиная с декабря 2022 года было составлено уже около 100 административных протоколов из-за пропаганды ЛГБТ (движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена) и демонстрации соответствующего деструктивного контента подросткам на телевидении и онлайн-платформах. Общая сумма выписанных штрафов за год превысила 50 млн рублей, рассказали в РКН.