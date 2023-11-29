Суд Москвы рассмотрит дело о гнилых рубашках для полицейских «Коммерсант»: суд Москвы начал дело о поставке 350 тысяч бракованных форм МВД

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Замоскворецкий суд Москвы начал рассмотрение дела о поставке более 350 тысяч бракованных форменных рубашек для сотрудников МВД, сообщает газета «Коммерсант». По данным следствия, ведомству был нанесен ущерб в размере 564,5 млн рублей. В качестве единственного подозреваемого проходит генеральный директор фирмы-поставщика Борис Ляшук. Свою вину бизнесмен не признает.

Расследование обстоятельств поставки некачественной полицейской формы началось в марте 2019 года. Подозреваемого Ляшука задержали в октябре 2021 года, ему предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Басманный суд Москвы поместил предпринимателя в СИЗО.

Согласно материалам дела, Борис Ляшук заключил госконтракт с МВД в мае 2017 года. Сумма контракта составила 564,5 млн рублей. Исполнитель должен был поставить полицейским 350,6 тысячи рубашек с длинным и коротким рукавом. По версии следствия, Ляшук с целью экономии давал указания использовать при пошиве нити, не соответствующие техническим требованиям. В результате форменные рубашки быстро приходили в негодность при носке. Также в рамках контракта фирма подозреваемого поставляла МВД форменные блузки и платья. К их качеству у потерпевшей стороны претензий не было, однако в результате обвиняемому в качестве ущерба была вменена полная стоимость контракта.

Замоскворецкий суд Москвы начал рассмотрение дела по существу. К настоящему времени прокуратура зачитала обвинительное заключение. Кроме того, был допрошен представитель МВД. Обвиняемый при этом подтвердил, что свою вину он не признает.