Студентка московского вуза рассказала о карантине в общежитии из-за кори Студентка Губкинского университета: из-за вспышки кори студентам запретили покидать общежитие

Фото: gubkin.ru

Студенческий городок РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина

В Москве студентам Российского государственного университета нефти и газа НИУ имени И.М. Губкина, проживающим в общежитии, запретили покидать его из-за карантина, объявленного из-за вспышки кори, рассказала одна из учащихся. Она сообщила «360», что тех, кто заболел, поместили в отдельные комнаты, а выходить из общежития нельзя даже тем студентам, у кого корь не обнаружили. Провести взаперти учащимся предстоит две недели.

Тех, кто заболел, изолируют в отдельные комнаты. Если тяжело проходит болезнь — увозят в больницу. Люди, которые не болеют, не контактируют с зараженными. Но даже если ты не болеешь, из общежития ты тоже не можешь выйти, — рассказала студентка.

По словам учащейся, о вспышке кори она узнала от своего знакомого, который поделился с ней о том, что их группу закрыли на карантин из-за трех заболевших. Позже были закрыты еще две группы, а в общежитие приехали врачи и провели осмотр.

Как я поняла, там много кто болел, — уточнила девушка.

Всех студентов обязали сделать прививки от кори в срочном порядке. Студентка отметила, что загрузить сертификаты надо до 16 апреля в личном кабинете, при этом покинуть общежитие обучающиеся не могут даже для похода в больницу.

Источник в РГУ нефти и газа имени Губкина ранее рассказал, что в вузе корью заболели несколько десятков человек. Студентов переводят на дистанционное обучение, в учебном заведении объявлен карантин.