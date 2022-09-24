Стало известно, сколько задержанных на митинге в Москве получили повестки «112»: около 200 участников антивоенных митингов в Москве подписали повестки

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Более 500 человек были задержаны в Москве на несогласованной акции против мобилизации 21 сентября, сообщает Telegram-канал «112». Авторы портала отмечают, что около 200 из них подписали повестки об обязательной явке в военкомат.

На 466 человек было составлено по одному административному протоколу, на 25 — по два. Один из участников митинга стал фигурантом уголовного дела по ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). Также в опубликованном «112» документе говорится, что треть участников акции состояла из студентов московских вузов и работников бюджетной сферы.

Самыми распространенными административными статьями, по которым были составлены протоколы на задержанных — ч. 5 ст. 20.2 (нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка), ч. 6.1 ст. 20.2 (участие в несанкционированных собрании, повлекшем создание помех инфраструктуре) и ч. 1 ст. 20.3.3 (публичные действия, направленные на дискредитацию ВС РФ).

Президент России Владимир Путин в ходе обращения 21 сентября объявил частичную мобилизацию в России. Он подчеркнул, что перед отправкой в части призванные на военную службу будут проходить дополнительную военную подготовку. Мобилизованные лица, участвующие в СВО, получат выплаты и статус военнослужащих, проходящих службу по контракту.

Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что планируется мобилизовать около 300 тысяч человек. По его словам, это только 1% имеющихся в стране ресурсов. Министр добавил, что ни о каком призыве студентов речи не идет, в спецоперации не будут участвовать срочники. Он также сообщил, что потери России во время военной операции на Украине составили 5937 человек.