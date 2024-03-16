Стало известно, откуда совершаются атаки на систему ДЭГ в Москве Ковалев: большинство атак на систему онлайн-голосования Москвы поступают из США

Фото: Алексей Даничев/РИА Новости

Наибольшее количество атак на московскую систему дистанционного электронного голосования поступают из США и Великобритании, сообщил руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в столице Вадим Ковалев. По его словам, злоумышленники использовали так называемые ботнет-сети — это сети, условно, находящиеся в России, но их можно купить из любой страны.

Мы видим, что большая часть серверов, откуда атаки приходят, во всяком случае, так мы их фиксируем, находятся в США и Великобритании, — ответил Ковалев.

Он добавил, что система ДЭГ очень надежно защищена, поэтому не получится вмешаться в московские выборы. Ковалев напомнил, что дистанционное электронное голосование продолжится и в ночное время. Также ночью будет работать видеонаблюдение на избирательных участках.

Ранее сопредседатель Координационного совета по общественному контролю за голосованием при ОП РФ, глава ТИК ДЭГ Олег Артамонов рассказал, что итоги дистанционного электронного голосования могут представить 17 марта около 22:00 мск. По его словам, подсчитывать электронные голоса начнут только после окончания голосования в самом западном регионе — Калининградской области.