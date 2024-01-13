Стало известно об увольнении московских врачей из-за «прослушки» «Осторожно, новости»: в Москве врачи начали увольняться из-за записи разговоров

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Telegram-канал «Осторожно, новости» сообщает, что московские врачи начали увольняться из поликлиник из-за внедрения новой системы записи их разговоров с пациентами. По его информации, медики считают, что «прослушка» приемов больных нарушает врачебную тайну.

Как передает канал, заявление об увольнении написали как минимум три врача одной из столичных поликлиник, еще двое ищут другое место работы. Один из сотрудников медучреждения рассказал, что записывать общение медиков и пациентов начали в конце декабря. При этом, по его словам, работников никто об этом не предупредил.

У родителей никто согласия не брал, врачей никто не предупредил. До сих пор нигде нет обещанных табличек и тем более никто не берет согласия с родителей в письменном виде, — сказал врач.

При этом отмечается, что пока никакой новой техники в кабинетах не появилось: врачи предположили, что запись идет через компьютер. Сотрудникам пояснили, что в дальнейшем разговоры будет прослушивать столичный департамент здравоохранения, чтобы на их основе составлять рейтинг медицинских учреждений Москвы.

Ранее сообщалось, что с помощью систем аудиомониторинга планируется отслеживать некорректное общение врачей с пациентами. По некоторой информации, медикам запретят говорить фразы: «Да, входите, слушаю»; «Что у вас?»; «Здрасьте». Помимо этого, будут недопустимы обезличивающие обращения вроде «молодой человек», «женщина» и т. д.