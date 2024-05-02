Стало известно, продлят ли поддержку пострадавших в «Крокусе» Поддержку пострадавших в «Крокусе» продлят до 2026 года

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Программа комплексной поддержки пострадавших в результате теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» будет действовать до 31 марта 2026 года, сообщил в Telegram-канале председатель Российского Красного Креста Павел Савчук. Сейчас собрано более 1,6 млрд рублей для оказания помощи пострадавшим.

Савчук подтвердил, что поддержка будет оказываться на протяжении длительного времени, чтобы помочь пострадавшим вернуть чувство безопасности и уверенности в будущем. За поддержкой уже обратились 82 семьи, а несколько случаев находится в процессе обработки. Помощь предоставляется семьям с детьми, пенсионерам и тем, кто испытывает трудности из-за финансовых обязательств.

Долгосрочные меры поддержки включают в себя единовременную материальную помощь членам семей погибших и пострадавшим. <...> Несовершеннолетним детям, потерявшим одного или двух родителей в результате трагедии, будет открыт вклад до 18 лет на 5 млн рублей каждому. <...> Санаторно-курортное лечение в России будет обеспечено как семьям пострадавших, проходивших стационарное лечение, так и семьям погибших, — отметил Савчук.

Более 130 семей получили от РКК ваучеры в аптеки или гипермаркеты. Также организована психологическая поддержка для пострадавших и их семей.

Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что следы теракта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» ведут на Украину. По его словам, все виновные обязательно понесут наказание. Представители Киева и стран G7 отвергли связь Украины с произошедшим. Ответственность на себя взяло «Исламское государство» (ИГИЛ, движение признано в РФ террористическим, деятельность запрещена).